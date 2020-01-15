رياضة | عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمقاطعة مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا اعتراضًا نقل وتغيير موعد المباراة من يوم ٢٥ يناير إلى يوم ٢٤ من الشهر ذاته.

وقال منصور تعليقًا على تقديم موعد المباراة لمدة ٢٤ ساعة إنه يرفض اللعب يوم ٢٤ وإذا وهناك نية لتغيير الموعد سوف يلعب يوم ٢٦ يناير.

وأكد منصور أن فريقه ليس له علاقة بمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في بطولة إفريقيا وأنه لن يخوض اللقاء في الموعد المقترح.

يذكر أن الجهات المختصة قررت اليوم تغيير موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من يوم السبت ٢٥ يناير إلى الجمعة ٢٤ من نفس الشهر بسبب دواع أمنية بينما تأجلت مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي إلى يوم 26 يناير بدلًا من 24.