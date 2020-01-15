رياضة | وليد أزارو خارج الأهلي في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو خارج الأهلي في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل وليد أزارو نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل لجنة التخطيط في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، يُفضل رحيل المغربي وليد أزارو بالميركاتو الحالي.

وأضاف أن المدير الفني مُتمسك بخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا، وأقر ببقائه حتى نهاية الموسم الجاري، مُطالبًا بتسويق المغربي أزارو، من أجل رحيله.

واختتم المصدر: "اللجنة ستبدأ فورًا في تلبية طلبات فايلر الفنية، وستعمل على تسويق المغربي أزارو خلال الساعات المقبلة، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر".

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ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم خط هجومه بعدما ظهر مهاجمي الفريق بشكل متواضع منذ بداية الموسم الحالي.

ورشح بعض الوكلاء السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي من أجل الحصول على خدماته خاصةً أنه يمتلك من العمر 22 عامًا، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يتمتع بها.

وينتهي عقد بادجي مع رابيد في صيف عام 2022، حيث شارك مع فريقه في 34 مواجهة منذ انضمامه في العام الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع ثلاث أهداف لزملائه.