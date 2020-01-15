رياضة | رينيه فايلر "سعيد" بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر "سعيد" بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ارتياحه الشديد تجاه قرار تأجيل مواجهة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا وإنبي بالدوري العام.

وجاء ارتياح فايلر تجاه قرارات التأجيل، من أجل حصول اللاعبين على قسط من الراحة، بسبب تلاحم المباريات وكثرة الإصابات، وهي فرصة جيدة لمراجعة أوراقه قبل المواجهات المصيرية.

وأعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وقال مرجان في تصريحات خاصة بأن مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي والتي كان من المقرر لها يوم 24 من يناير الجاري تم تأجيلها إلى 26 من الشهر ذاته.

وأضاف مرجان بأن النادي الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يؤكد فيه تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي بناء على التنسيق مع الاتحاد المصري الذي طلب تأجيل المباراة.

وتابع مرجان أن تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي أدى إلى تأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي التي كان محدد لها يوم 27 من يناير الجاري بالجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.