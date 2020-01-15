رياضة | خاص.. جالاطا سراي ونصف مليون يورو يهددان انتتقال أليو بادجي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. جالاطا سراي ونصف مليون يورو يهددان انتتقال أليو بادجي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من التوصل لاتفاق مع نادي رابيد فينا النمساوي، بشأن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن رابيد فينا يرغب في الحصول على أعلى قيمة مادية من وراء بيع اللاعب، خاصةً أنه مازال مرتبط بتعاقد حتى عام 2022.

وأضاف المصدر: "الفريق النمساوي، طالب بالحصول على مبلغ مليون ونصف يورو نظير الاستغناء عن لاعبه خلال الساعات الجارية".

وتابع: "الأهلي يحاول تقليل القيمة المادية إلى مليون يورو، وهو ما يتم التشاور خلاله في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى صيغة إتفاقية".

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واختتم: "جالاطا سراي التركي، يتنافس مع المارد الأحمر، في التعاقد مع اللاعب، لذلك يسعى مسؤولو القلعة الحمراء، لإنهاء المفاوضات بشكل أسرع".

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم خط هجومه بعدما ظهر مهاجمي الفريق بشكل متواضع منذ بداية الموسم الحالي.

ورشح بعض الوكلاء السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي من أجل الحصول على خدماته خاصةً أنه يمتلك من العمر 22 عامًا، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يتمتع بها.

وينتهي عقد بادجي مع رابيد في صيف عام 2022، حيث شارك مع فريقه في 34 مواجهة منذ انضمامه في العام الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع ثلاث أهداف لزملائه.