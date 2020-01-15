رياضة | ياسر عبد الواحد: أبكي مع هتاف الجماهير (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر عبد الواحد: أبكي مع هتاف الجماهير (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتعامل بروح الأخوة والعمل الجماعى والمحافظ وشه حلو علينا

أبكى من هتاف الجماهير وهذا سر نجاحى مع القرارات عاجلة والحازمة

نملك مجموعة مميزة من الشباب والناشئين

نستعين بتمويل من بعض رجال الأعمال عقب كل مباراة

لعب في صفوف نادى المنصورة في مركز المهاجم خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، ليقود فريقة للصعود للدوري الممتاز، بتسجيله أهداف الصعود في مرمى الكروم ومنتخب السويس، لتنهال عليه العروض و لكنه فضّل الإستمرار في صفوف المنصورة.

تولى ياسر عبد الواحد مهمة المدرب المساعد، في المنصورة، قبل موسمين، برفقة المدير الفني الراحل عبد الرحيم محمد، ثم عمل في الموسم الحالي مدرب عام للمنصورة، تحت قيادة رضا العيسوي، ثم أصبح مديرا فنيا للمنصورة، عقب استقالة العيسوى لسوء النتائج ونجح في تحقيق 12 نقطة، من 5 مباريات، حيث قادا لمنصورة للفو في 4 مباريات، ليتقدم للمركز الرابع، عقبل ختام الدور الأول.

حاور "الخليج 365 الرياضي" ياسر عبد الواحد المدير الفني للمنصورة في السطور التالية ..

كيف تعمل دون وجود مدرب مساعد؟

لا يوجد معى سوى مدرب الاحمال حسن منير و هو رجل متفانى في عمله وواضح وصريح و نتعامل بروح الاخوة و العمل الجماعى بالاضافه للكابتن السيد فوزي مدرب حراس المرمى

ما تقييمك للفترة الأخيرة في قيادة المنصورة؟

نجحنا في تحقيق الإستقرار داخل أروقة نادي المنصورة، بتحقيق أكثر من إنتصار، بجانب دعم ومساندة الجماهير للاعبين والجهاز الفني، والفضل للمحافظ في دخول الموافقة على تواجد الجمهور بالمدرجات، ودائماً ما أبكي من قلبي، هتافات الجماهير التي تساند اللاعبين في المران والمباريات.

ما الدور الذى قام به المحافظ لمساندة المنصورة؟

من حسن الحظ، أن الدكتور أيمن مختار تولى مؤخراً منصب محافظ الدقهلية، ووجوده ساعدنا بنسبه كبيره في رفع المعنويات، وتحقيق الفوز، ودائماً ما يتواصل معى و مع اللاعبين قبل المباريات.

كيف نقلت الفريق من الهبوط للمنافسة ؟

خطوة بخطوة مع العمل على أنفسنا دون النظر لأي منافس، ودائماً ما أؤكد على اللاعبين أن مهمتهم تحقيق المكسب فقط، وعدم التركيز في أشياء أخرى تشدد تركيزهم.

ما سر سلسلة الانتصارات الاخيرة؟

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قمت بمعالجة الحالة النفسية للاعبين، و تم حل معظم مشاكلهم وعالجنا القصور في بعض الجوانب الفنية، وكان لى مطلق الحرية بإدارة الامور عكس وضعى كمدرب عام و لذا نفذت أفكاري على أرض الواقع.

هل هناك أمل في الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم ؟

المسئوليه أصبحت جسيمة و أملنا فقط التقدم بخطى ثابتة وأهم شئ بالنسبة لنا المكسب في كل مباراه فقط و لن ننظر للمركز حاليا و لكننا فقط سنجمع أكبر عدد من النقاط و نأمل في توفيق الله خلال الدور الثاني.

ماذا عن هجوم البعض على الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ؟

أحاول التواصل مع الجمهور وأتمنى أن يعملوا على تحفيز اللاعبين لأن بعض من صغار اللاعبين يتأثرون بما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعى ضدهم و أطالب الجمهور دائما عقب كل تمرين تحفيز اللاعبين لانهم الداعم الوحيد للفريق.

كيف نجحت تجربتك في الاستعانه بالشباب والناشئين؟

قمت بتشكيل مميز فكل لاعب يستطيع أن يلعب في مركزينو أكثر و لذا قلّما ما أجري تبديلات اثناء المباراة، حيث أن عصام نصار ووائل السعدني وحازم هاني وبومبا ومحمد الدقي يجيدوا المشاركة في أكثر من مركز وهو ما يسهل الأمور الفنية خلال سير المباريات.

مالفرق بين عهد العيسوى وعهد عبد الواحد؟

رضا العيسوى مدرب كبير و عمل جاهدا ولكن كان لابد أن تتخذ قرارات عاجلة

وحازمة وعالجت المشكلات باتخاذ قرارات قوية مثل إستبعاد علي عيد وأحمد فوزي فقد طلبت الاستغناء عنهم و ذلك لأسباب فنية و أخرى إدارية

كيف استطعت قيادة الفريق على الرغم من خبرتك القليلة كمدير فنى ؟

الموضوع لا يعتمد فقط على الإدارة الفنية و لكن رفع الروح المعنوية للاعبين

و اتخاذ قرارات قوية وتعديل بعض الأمور الفنية وتوفيق الله، فنوعيه اللاعيبن جيدة جدا ورغم كل الإتهامات والشكوك فقد صممت على إستمرار بعض اللاعبين فعودة الثقه للاعيبن كان أمر هام و قام اللاعبون بتنفيذ تعليماتى حرفيا فلا يوجد فروقات كبيرة بين الفرق وبعضها و لكن هناك فقط فروق مادية.

و هل تم حل مشكلة قلة الموارد المالية و لماذا امتنعت عن المران مؤخراً؟

أعمل بجد و اجتهاد والنتائج أصبحت جيدة و وحققنا الفوز في آخر ثلاث مباريات وخسرنا فقط من فاركو متصدر المجموعة حيث أصبح المجلس مضطر لصرف مكافآت اللاعبين ووعدت للاعيبن أننى سأعطى لهم حقوقهم ونستعين بتمويل من بعض رجال الاعمال عقب كل مباراة رغم عدم وجود لائحه فيتم صرف مكافأة.

ماذا عن الانتقالات الشتوية؟

اتمنى التوفيق في ضم مهاجم افريقي ولاعب خط وسط متميز فقط لدعم صفوف الفريق وأملك بالفعل لاعبون أصحاب مهارة وخبرات مثل عاطف نصحى حارس المرمى ولاعبو الوسط أحمد عبد العال و محروس بومبة وفي خطوالخجوم أهحمد عريسة و الدفاع عصان نصار ووائل السعدني.