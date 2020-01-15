رياضة | عاجل.. اللوائح تمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اللوائح تمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي المقام بأحد فنادق القاهرة للكشف عن تفاصيل مباراة السوبر المصري عن إمكانية إقامة مباراة الأهلى والزمالك ببطولة الدوري المصري المؤجلة من الجولة الرابعة والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير بسبب إقامة مباراة السوبر.

ونفى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة فى الإمارات مؤكدًا أن اللوائح والقوانين تمنع ذلك، وأن كل ما يشار حول ذلك ليس له أى أساس من الصحة.

ويحضر المؤتمر الصحفي كل من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل عضو اللجنة وعارف العوانى الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

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بينما يحضر كل من خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد تأجيل مباراة القمة المقرر إقامتها ببطولة الدوري المصري الشهر القادم.

وقام اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ليوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير بسبب إقامة السوبر.