رياضة | هازارد: اللعب ريال مدريد كان حلمي منذ الصغر.. وزيدان أفضل مني فنيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد: اللعب ريال مدريد كان حلمي منذ الصغر.. وزيدان أفضل مني فنيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحدث الجناح الدولي البلجيكي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء :"لقد كنت أحلم باللعب رفقة ريال مدريد منذ الصغر ، و بالتحديد عندما بدأت ألعب كرة القدم في حديقة المنزل ، حينها كان زيدان قدوتي في الملعب عندما كنت أشاهده عبر التلفاز كان شكله سحري ، ذلك القميص الأبيض كان بالنسبة لي استثنائي".
وأضاف :"لطالما كنت أرغب في السفر إلى إسبانيا في كل عطلة لكن حينها كان الأمر صعب لأن إسبانيا بعيدة عن بلجيكا و نحن نمتلك سيارة فقط ، كان الجميع يحدثني عن ريال مدريد عندما كنا نلعب كرة القدم في العطلة و كنا نشاهد مبارياتهم".
وتابع :"لا أشعر بالإحباط بسبب عدم الوصول إلى هذا النادي قبل هذا الموسم ، لأنني عملت طوال مسيرتي بشكل جيد للغاية أينما كنت ، كان من المنطقي التوقيع لريال مدريد و كان من الممكن أن أكون هنا من قبل".
وأشار :"عندما كنت رفقة ليل كان من الممكن أن أنتقل إلى ريال مدريد ، لكن كنت أرغب في اللعب في إنجلترا ، بالنسبة لي الانتقال من الدوري الانجليزي إلى الإسباني كان أسهل ، كان من الصعب المجيئ إلى هنا و انا بعمر الـ21 عام".
وأوضح :"كل عام كان هناك حديث عن وصولي إلى مدريد لكن الحقيقة أنني لم يكن لدي أي اتصال ولا حتى بمحيطي ، بالنادي بدأت الاتصالات قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما أصبت رفقة الفريق الوطني ، بعد كأس العالم 2018 ، أردت المجيء قال تشيلسي لا، كان من الضروري قضاء سنة مع ساري".
وأوضح :"لم أكن أرغب في مغادرة تشيلسي بطريقة سيئة ، لطالما كانت علاقتي جيدة مع الأندية التي لعبت لها ، كما فعلت في ليل ، سنتي الأخيرة في ليل (2011-2012) لم أرغب في القيام بذلك ، محيطي جعلني أفهم أنه كان من الضروري البقاء موسمًا أخر".
وزاد :"حدث الشيء نفسه في تشيلسي ، في صيف عام 2018 تلقيت مكالمة من مارينا جرانوفسكايا (المديرة العامة لتشيلسي). قالت لي: "لا تذهب ، ساري أتى من أجل تدريبك." حاولت أن أبذل قصارى جهدي".
وواصل :"عندما تكون صغيرًا ، ترى هذا النادي كحلم عند وصولك ، و عندما تكون في الداخل تشعر بأمان في كل مكان ، تشعر بأنه توجد مدينة كاملة داخل مركز التدريبات".
وأردف :"هذا النادي لديه أفضل وسائل العمل و أفضل اللاعبين في العالم ، عندما تكون داخل غرف تغيير الملابس فإنك تشاهد فقط لاعبين يرغبون في تحقيق الفوز فقط ، تقابل المشجعين الذين يخبرونك كل يوم أنه عليك الفوز بدوري الأبطال إنها ثقافة".
وأشار :"أنا وزيدان لا نمتلك نفس أسلوب اللعب ، من الناحية الفنية هو أفضل مني ، لكن ما يعجبني هو أنه عندما تنظر إليه ، يكون لديك انطباع بأنه يتمتع دائمًا بالمرح ، مما يجعل الآخرين يلعبون بشكل أفضل".
وزاد :"لقد كنت أحاول أن أقوم بما يقوم به زيدان عندما كنت ألعب مع إخوتي لقد كان يجذبني إليه بالفعل".
وتابع :"هو شخص هادئ و لا يتحدث كثيرا ، ببساطة يأتي قبل المباراة و يتحدث معك حتى يجعلك تشعر بالراحة ، أول شهرين أو ثلاثة أشهر لم تكن كما أردت قال لي أن أبقى هادئًا".
وأتم حديثه :"الشيء السيئ هو الإحصائيات ، لقد سجلت هدف واحد فقط و لقد قدمت المساعدات و تسببت في ضربات الجزاء ، الناس تتذكر ذلك فقط في أول شهرين لم اقدم الأشياء المتوقعة مني ، أشعر بأنني أستطيع تقديم أشياء أفضل و أجعل زملائي في الفريق يلعبون بطريقة أفضل".