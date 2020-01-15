رياضة | هازارد: اللعب ريال مدريد كان حلمي منذ الصغر.. وزيدان أفضل مني فنيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد: اللعب ريال مدريد كان حلمي منذ الصغر.. وزيدان أفضل مني فنيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد بأنه كان يحلم بالانتقال لصفوف النادي الملكي منذ الصغر.

وتحدث الجناح الدولي البلجيكي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء :"لقد كنت أحلم باللعب رفقة ريال مدريد منذ الصغر ، و بالتحديد عندما بدأت ألعب كرة القدم في حديقة المنزل ، حينها كان زيدان قدوتي في الملعب عندما كنت أشاهده عبر التلفاز كان شكله سحري ، ذلك القميص الأبيض كان بالنسبة لي استثنائي".

وأضاف :"لطالما كنت أرغب في السفر إلى إسبانيا في كل عطلة لكن حينها كان الأمر صعب لأن إسبانيا بعيدة عن بلجيكا و نحن نمتلك سيارة فقط ، كان الجميع يحدثني عن ريال مدريد عندما كنا نلعب كرة القدم في العطلة و كنا نشاهد مبارياتهم".

وتابع :"لا أشعر بالإحباط بسبب عدم الوصول إلى هذا النادي قبل هذا الموسم ، لأنني عملت طوال مسيرتي بشكل جيد للغاية أينما كنت ، كان من المنطقي التوقيع لريال مدريد و كان من الممكن أن أكون هنا من قبل".

وأشار :"عندما كنت رفقة ليل كان من الممكن أن أنتقل إلى ريال مدريد ، لكن كنت أرغب في اللعب في إنجلترا ، بالنسبة لي الانتقال من الدوري الانجليزي إلى الإسباني كان أسهل ، كان من الصعب المجيئ إلى هنا و انا بعمر الـ21 عام".

وأوضح :"كل عام كان هناك حديث عن وصولي إلى مدريد لكن الحقيقة أنني لم يكن لدي أي اتصال ولا حتى بمحيطي ، بالنادي بدأت الاتصالات قبل عامين أو ثلاثة أعوام عندما أصبت رفقة الفريق الوطني ، بعد كأس العالم 2018 ، أردت المجيء قال تشيلسي لا، كان من الضروري قضاء سنة مع ساري".

وأوضح :"لم أكن أرغب في مغادرة تشيلسي بطريقة سيئة ، لطالما كانت علاقتي جيدة مع الأندية التي لعبت لها ، كما فعلت في ليل ، سنتي الأخيرة في ليل (2011-2012) لم أرغب في القيام بذلك ، محيطي جعلني أفهم أنه كان من الضروري البقاء موسمًا أخر".

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وزاد :"حدث الشيء نفسه في تشيلسي ، في صيف عام 2018 تلقيت مكالمة من مارينا جرانوفسكايا (المديرة العامة لتشيلسي). قالت لي: "لا تذهب ، ساري أتى من أجل تدريبك." حاولت أن أبذل قصارى جهدي".

وواصل :"عندما تكون صغيرًا ، ترى هذا النادي كحلم عند وصولك ، و عندما تكون في الداخل تشعر بأمان في كل مكان ، تشعر بأنه توجد مدينة كاملة داخل مركز التدريبات".

وأردف :"هذا النادي لديه أفضل وسائل العمل و أفضل اللاعبين في العالم ، عندما تكون داخل غرف تغيير الملابس فإنك تشاهد فقط لاعبين يرغبون في تحقيق الفوز فقط ، تقابل المشجعين الذين يخبرونك كل يوم أنه عليك الفوز بدوري الأبطال إنها ثقافة".

وأشار :"أنا وزيدان لا نمتلك نفس أسلوب اللعب ، من الناحية الفنية هو أفضل مني ، لكن ما يعجبني هو أنه عندما تنظر إليه ، يكون لديك انطباع بأنه يتمتع دائمًا بالمرح ، مما يجعل الآخرين يلعبون بشكل أفضل".

وزاد :"لقد كنت أحاول أن أقوم بما يقوم به زيدان عندما كنت ألعب مع إخوتي لقد كان يجذبني إليه بالفعل".

وتابع :"هو شخص هادئ و لا يتحدث كثيرا ، ببساطة يأتي قبل المباراة و يتحدث معك حتى يجعلك تشعر بالراحة ، أول شهرين أو ثلاثة أشهر لم تكن كما أردت قال لي أن أبقى هادئًا".

وأتم حديثه :"الشيء السيئ هو الإحصائيات ، لقد سجلت هدف واحد فقط و لقد قدمت المساعدات و تسببت في ضربات الجزاء ، الناس تتذكر ذلك فقط في أول شهرين لم اقدم الأشياء المتوقعة مني ، أشعر بأنني أستطيع تقديم أشياء أفضل و أجعل زملائي في الفريق يلعبون بطريقة أفضل".