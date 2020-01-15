رياضة | اتحاد الكرة يعلن رفع قيمة جائزة الفائز بالسوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن رفع قيمة جائزة الفائز بالسوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم حول تفاصيل مباراة السوبر خلال المؤتمر الصحفي المقام بأحد فنادق القاهرة، قائلاً :"شكلنا لجنة لإختيار الملعب الذى سيستضيف السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، وسيقام اللقاء على ملعب عالمى بمواصفات ممتازة وهو محمد بن زايد ، بحضور 37 ألف متفرج، وسيكون الحضور كبير بإذن الله ".

كما تحدث فضل عن تقنية حكم الفيديو VAR والتى ستُطبق خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك: "سيكون اللقاء بتقنية الفيديو VAR بجانب طاقم تحكيم أجنبي، وسيكون اللقاء به احتفاليات كبري ".

كما وجه محمد فضل الشكر للجانب الإماراتى على التسهيلات الكبيرة، مؤكدًا إن كل الأمور الخاصة بالسوبر إنتهت بكل يسر وسهولة ولم تأخذ وقت .

وقال فضل حول جوائز مباراة السوبر، قائلاً :" كانت فى المباريات السابقة 350 الف درهم للمركز الأول، بينما المركز الثانى كان 150 ألف درهم، ولكن عندما جلست مع المسؤولين الإماراتيين، طلبت برفع قيمة الجوائز وبالفعل وافقوا على ذلك ستكون جائزة المركز الأول 500 ألف درهم بينما قيمة جائزة صاحب المركز الثانى 300 ألف درهم.

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ويحضر المؤتمر الصحفي كل من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل عضو اللجنة وعارف العوانى الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

بينما يحضر كل من خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد تأجيل مباراة القمة المقرر إقامتها ببطولة الدوري المصري الشهر القادم.

وقام اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ليوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير بسبب إقامة السوبر.