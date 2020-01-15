رياضة | 200 جنيه مكافأة لاعبي القيس بعد الفوز على الوليدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 200 جنيه مكافأة لاعبي القيس بعد الفوز على الوليدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر فريق القيس، الذي يشارك في القسم الثالث، بالمجموعة الثالثة، صرف مكافآت الفوز للاعبين لتحفيزهم لمواصلة الإنتصارات في المباريات المقبلة، بالدور الثاني للموسم الحالي.

وقال رجب بديني رئيس لجنه الكرة بفريق مركز شباب القيس أن كل لاعب حصل على 200 جنية، تحقيق الفوز علي فريق الوليدية في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

ويواجه فريق مركز شباب القيس الأسبوع القادم، فريق نادي ملوي في المباراة التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر في دوري القسم الثالث.

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ويقود فريق مركز شباب القيس فنيا بركات إبراهيم مدير فني، يعاونه كل من هشام أحمد مدرب عام، وحسني فؤاد مدير كره، وناصر بانكس مدرب حراس مرمى، وعلاء إبراهيم إداري، وحسام محمد طبيب الفريق، ورئيس لجنة الكرة رجب بديني.

ترتيب المجموعه الثالثة

1- أسمنت أسيوط 25 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 21 نقطة

3 - ابوتيج 20 نقطة

4- ناصر الفكرية 20 نقطة

5- مركز شباب القيس 18 نقطة

6- نادي القوصية 16 نقطة

7- نادي ملوي 16 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 14 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- مركز شباب الخارجة 12 نقطة

11- بني مزار 11 نقطة

12- الهنداو 9 نقاط