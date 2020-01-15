رياضة | أمير توفيق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي أرلم نويري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير توفيق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي أرلم نويري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي على أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مُباشرة مع الإيفواري أرلم نويري مهاجم فريق ستيوا بوخارست الروماني ، موضحاً أن الأمر لا يعدو كونه عرضاً تلقاه الأهلي من وكيل أعمال اللاعب لإتمام الصفقة خلال يناير الجاري لكنه لم يبت في هذا الترشيح وأغلق الملف سريعاً.

وأوضح توفيق أن الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع اللاعب ولا مع ناديه البلغاري عكس ما تردد خلال اليومين الماضين أن الأهلي أرسل عرضًَا رسميًَا لضم اللاعب وتفاوض مع ناديه لإتمام الصفقة.

وشدد توفيق على أن بعض وكلاء اللاعبين استغلوا رغبة الاهلي في ضم مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية في تسويق لاعبيهم بتسريب أخبار غير صحيحة حول مفاوضات الأهلي مع هؤلاء اللاعبين وهو أمر لم يحدث في كثير من الصفقات التى تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

ويرغب الاهلي في تدعيم هجومه بلاعب جيد خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية ويتفاوض أمير توفيق مع أكثر من مهاجم أجنبي تمهيداً لضم أحدهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.