رياضة | شوبير: 8 أندية ترغب في ضم صالح جمعة أبرزها الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: 8 أندية ترغب في ضم صالح جمعة أبرزها الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن هناك عددًا من أندية الدوري المصري ترغب في التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن النادي الأحمر يرغب في إعارته بأحد الدوريات العربية.

وأضاف في تصريحات إذاعية :"صالح جمعة تحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حول موقفه من عدم المشاركة في المباريات مع الأهلي، وموقفه من الرحيل عن النادي فأكد له عبد الحفيظ بأن النادي سيساعده في الحصول على عرض خليجي ثم إغلاق هذا الملف".

وتابع :"هناك 8 أندية في الدوري المصري ترغب في التعاقد مع صالح جمعة وسأذكر منهما ناديين وهما الزمالك وبيراميدز".

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وواصل :"عقد صالح جمعة مع الأهلي يتبقى فيه 3 مواسم ونصف ولا يمكن له أن يرحل إلا بموافقة النادي الأهلي، هناك بعض الأندة تسعى للضغط عليه بابتكار المشاكل وفسخ تعاقده أو الاحتراف إلى ناد والعودة مرة أخرى".

وتابع :"اليأس بدأ في التسرب إلى صالح، وزميله حسين السيد لأنهما دائمًا خارج قائمة الفريق الأحمر في المباريات، وتحديدًا صالح".

وأتم :"لو لم يكن هناك عرضا من أي دولة عربية فالأهلي مصمم على بقاء صالح جمعة حتى نهاية الموسم، وأنا واثق من هذه المعلومات".

