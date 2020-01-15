رياضة | الأهلي يفاجيء محمد الشناوي بالتعديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجيء محمد الشناوي بالتعديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعديل عقد محمد الشناوي نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال شهر يناير الجاري.

وقرر مجلس الإدارة بالاتفاق مع إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، على تفعيل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وتعديله برفع القيمة المادية التي يتقاضاها مع الفريق.

وكان النادي الأهلي، قام بتعيل عقد محمد الشناوي، في الأوقات الماضية بعدما ظهر بشكل متألق مع فريقه ومشاركته بصفة أساسية مع المنتخب الوطني خلال بطولتي كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

ورفض النادي الأهلي، مؤخرًا عدة عروض أوروبية لرحيل اللاعب عن صفوفه، نظرًا لأهميته داخل الفريق وأحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني بالمباريات.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستضافة نظيره طنطا، مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد نقاطها الثلاث والمحافظة على سجله بدون هزائم أو أي تعادلات في بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في عشر مواجهات متتالية تحت القيادة السويسرية.