قائمة نارية لـ يوفنتوس أمام أودينيزي في كأس إيطاليا.

الأربعاء 15 يناير 2020

أعلن مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري عن قائمة الفريق لمواجهة أودينيزي مساء اليوم في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

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واستدعى مدرب اليوفي النجم كريستيانو رونالدو، لكن مشاركته أساسيا من عدمها ستحدد بناء على رغبة النجم البرتغالي نفسه وفقا لبعض التقارير الصحفية.

قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي في كأس إيطاليا:

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بوفون الدفاع: دي ليخت، بونوتشي، دانيلو، أليكس ساندرو، روجاني، كوشولو خط الوسط: بيانيتش، رامزي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، بياتسا، هيجواين، بيرنارديسكي