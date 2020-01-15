شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي لمدة يومين في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وأوضح العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي يفيد بتأجيل المباراة من يوم 24 يناير إلى 26 يناير، حسب الموقع الرسمي للنادي.

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