شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي»: منافستي مع «رونالدو» ستعيش في أذهان الجماهير إلى الأبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عن منافسته مع كريستيانو رونالدو خلال تواجد الأخير في ريـال مدريد، مؤكدًا أنها كانت استثنائية وسيتذكرها الناس لسنوات.

وفي حوار مع DAZN، قال الأرجنتيني: «من الواضح أن المباريات كانت دائمًا استثنائية حين كان كريستيانو في ريال مدريد، المباريات أمام الريـال دائمًا تعني الكثير، ولكن حين كان كريستيانو حاضرًا أصبحت استثنائية أكثر».

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وكشف «ميسي» عن شعوره بالسعادة لكونه كان جزءًا من هذه المنافسة مع «رونالدو»، والتي ستعيش في أذهان الجماهير لسنوات، حسب قوله.

وأضاف: «كانت منافسة خاصة وستبقى إلى الأبد، لأنها استمرت لسنوات طويلة وليس من السهل الحفاظ على مستوى معين لوقت طويل، بالإضافة إلى أن الأندية التي لعبنا لها كانت دائمًا متطلبة، ريـال مدريد وبرشلونة هما أفضل فريقين في العالم، التنافس على نفس المستوى لسنوات عديدة أعتقد أنه سيعيش إلى الأبد».

واختتم حديثه عن هذا الموضوع قائلًا: «المنافسة الرياضية بيننا كانت لطيفة جدًا على الجانب الشخصي وأعتقد أن الناس استمتعت كذلك، سواء من مدريد أو من برشلونة، أو حتى جماهير كرة القدم بشكل عام».