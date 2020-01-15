شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرتونجين» يعلق على مستقبله مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علق المدافع يان فيرتونجين عن مستقبله مع فريقه توتنهام في ظل اقتراب عقده من الانتهاء مع النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري.
ويبقى مستقبل اللاعب غامضًا في ظل عدم تجديد عقده حتى اللحظة.
وقال «فيرتونجين»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية تعليقًا على مستقبله مع السبيرز: «أشعر أن أي شئ سأقوله سيؤثر على مستقبلي بشكل أو بآخر، لذا أفضل ألا أجيب».
وأضاف: «أنا رجل سعيد، أحب الشباب والحياة جيدة في لندن وفي هذا النادي الرائع، هذا كل ما أود قوله».
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