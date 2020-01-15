شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرتونجين» يعلق على مستقبله مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق المدافع يان فيرتونجين عن مستقبله مع فريقه توتنهام في ظل اقتراب عقده من الانتهاء مع النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري.

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ويبقى مستقبل اللاعب غامضًا في ظل عدم تجديد عقده حتى اللحظة.

وقال «فيرتونجين»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية تعليقًا على مستقبله مع السبيرز: «أشعر أن أي شئ سأقوله سيؤثر على مستقبلي بشكل أو بآخر، لذا أفضل ألا أجيب».

وأضاف: «أنا رجل سعيد، أحب الشباب والحياة جيدة في لندن وفي هذا النادي الرائع، هذا كل ما أود قوله».