شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري 48 ساعة بسبب النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي التي كان مُقرراً لها 27 يناير الجاري في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز بعد تأجيل لقاء الاهلي والنجم الساحلي التونسي ببطولة أفريقيا 48 ساعة حيث سيلتقي بطل مصر مع نظيره التونسي يوم 26 يناير الجاري بدلاً من 24 الشهر ذاته.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن الاتحاد المصري خاطب الاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الاتحاد الإفريقي وأرسل خطابا للأهلي بموعد المباراة الجديد يوم الأحد 26 يناير وبناءً على هذه المستجدات تم تأجيل مباراة النجم الساحلي 48 ساعة.

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من ناحية أخرى ، يستدرج فريق الأهلي نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري، والمقرر اقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي .

وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الآخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.