شكرا لقرائتكم رغم عدم اتمام الصفقة رسميا.. ترانسفير ماركت يعلن انتقال صلاح محسن لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الاهلي وسموحة وتحدث فرج عامر رئيس سموحة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسفرت المفاوضات عن إعارة المهاجم الشاب للنادي السكندري خاصة بعدما وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إعارة اللاعب الذى لم يشارك مع الأهلي تحت قيادة فايلر إلا لدقائق معدودة، ومن المقرر أن يُعلن الأهلي إعارة صلاح محسن خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

ورغم عدم إعلان نادى سموحة عن انتقال الصفقه للفريق السكندرى، إلا أن موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت يضم صلاح محسن بقائمة سموحة.

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واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في سموحة على إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء للنادي السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ستة أشهر بعد الأتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة تقريباً.

لجنة الكرة بالنادى الأهلى كانت قد أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية ورأت لجنة الكرة أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر خاصة وأنه لم يشارك كثيراً مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذى تولي تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي لكن "وصية" لجنة الكرة لم تكن مؤثرة في مصير صلاح محسن حيث طالب فايلر رحيل اللاعب وعدم بقاؤه وهو ما جعل مسئولو النادي يحسمون الصفقة مع سموحة وسيتم إعلان الأعارة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد الأتفاق على كل ما يتعلق بالصفقة.