شكرا لقرائتكم هشام يكن ردا على أحمد بلال: مصطفى محمد أفضل من مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج أحمد بلال نجم الأهلي السابق بتصريح غريب بعدما أكد أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، أفضل من مصطفي محمد، مهاجم الزمالك، من حيث تسجيل الأهداف، على الرغم من كمية الفرص الكثيرة التي يهدرها لاعب الأهلي.

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية مروان محسن، لاعب الأهلي استعاد كثيرا من مستواه الفني، وثقته في إحراز الأهداف، ومروان سيكون له دور كبير مع الأهلي في مباريات كثيرة، بعد استعادته ثقته في نفسه وتسجيله الأهداف.

من جانبه رد هشام يكن نجم الزمالك على تصريحات بلال بالتأكيد على أن الموضوع بمثابة اختلاف وجهات نظر ليس أكثر، وأرى أن مصطفى محمد من أفضل "الفراودة" في مصر حاليا ، وكل شخص له رأيه ويحترم ومن حق بلال أن يدعم لاعب فريقه السابق.

تابع يكن، ولكن من الناحية الفنية هناك اختلاف شديد بين مستوى مروان محسن ومصطفى محمد ، مشددا على أن مهاجم الزمالك منتج أكثر من مهاجم الأهلي وفعال على المرمى أكثر من الآخر.

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أردف: مصطفى محمد يصل إلى المرمى كثيرا ويحاول استغلال أكبر عدد من الفرص التي تتاح له بعطس مهاجم الأهلي، كما نه يسجل في مباريات صعبة للغاية.

استطرد: مستوى مصطفى محمد قياسا بمروان فإن الأخير تحركاته ضعيفة وليس بالقوة التي عليها مهاجم الزمالك في منطقة جزاء المنافس ، ووضع طبيعي أن يكون مروان محسن أقل من مصطفى محمد.