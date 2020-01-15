شكرا لقرائتكم محمد طلعت الوافد الجديد لسموحة: جاهز للمشاركة أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف طلعت، فى تصريحات خاصة، أنه خاض مع فريقه السابق المقاولون العرب 10 مباريات بشكل أساسى ، وينتظر الظهور الأول مع سموحة لإثبات ذاته سريعا ، مشددا فى الوقت نفسه أن سموحه لا يقل كإمكانيات عن الأهلى والزمالك .

وعقد حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لسموحة، جلسة سريعة مع اللاعب من أجل الإطلاع على رأيه بشأن الإنضمام للفريق السكندرى وهل جاء لحل الأزمة بين ناديه السابق والحالى ام لحبه اللعب لسموحه وهو ما اكده اللاعب مشددا أنه جاء طواعية واختيارا بعد الإتفاق الذى حدث بين إدارة الناديين .

وكان مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قد وافق على بيع عقد محمد طلعت لاعب الفريق رسميًا إلى نادي سموحة بعد الاتفاق على المقابل المادي بين الطرفين، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس ادارة المقاولون أن الصفقة تمت في إطار حرص النادي على العلاقة الطيبة مع نادي سموحة وموقف المقاولون العرب الثابت بما يخدم مصالحه ومصالح اللاعبين متمنيًا التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ولاعبي الفريق على تنظيم احتفالية مصغرة للاعب بعد خوض آخر مران له مع المقاولون.

ويحصل المقاولون العرب على مليوني جنيه نظير بيع مهاجمه محمد طلعت لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم، وينضم محمد طلعت لسموحة بعد موافقة مجلس ادارة المقاولون برئاسة محسن صلاح على بيع اللاعب .

ومن المقرر أن ينضم محمد طلعت لقائمة فريقه امام الإسماعيلى بالدورى بعدما لاحظ حمادة صدقى وصوله لفورمة المباريات بشكل جيد .