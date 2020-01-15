عاجل | تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء عن تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال مرجان : "تم تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي إلى يوم 26 يناير المقبل بدلًا من يوم 24".
وأضاف المدير التنفيذي للقلعة الحمراء : "التأجيل تم بناء على طلب الجهات الأمنية بعد التنسيق بين الاتحاد المصري ونظيره الإفريقي كاف الذي أرسل لنا خطابًا بموعد التأجيل".
واختتم المدير التنفيذي للقلعة الحمراء : "الاتحاد المصري خاطب الاتحاد الإفريقي لتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية، وكاف أرسل الموافقة للأهلي".
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