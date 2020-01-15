شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت: وقعت لسموحة بمزاجى وجاهز للمشاركة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد طلعت الوافد الجديد لسموحة أنه سعيد بالانضمام للفريق السكندرى فى الميركاتو الشتوى الحالى، مؤكدا أنه جاهز تماما للانضمام لقائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثالثة عشر للدورى.

وأضاف طلعت، فى تصريحات خاصة، أنه خاض مع فريقه السابق المقاولون العرب 10 مباريات بشكل أساسى، وينتظر الظهور الأول مع سموحة لإثبات ذاته سريعا، مشددا فى الوقت نفسه أن سموحة لا يقل كإمكانيات عن الأهلى والزمالك.

وقد عقد حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لسموحة جلسة سريعة مع اللاعب من أجل الإطلاع على رأيه بشأن الانضمام للفريق السكندرى وهل جاء لحل الأزمة بين ناديه السابق والحالى أم لحبه اللعب لسموحة، وهو ما أكده اللاعب مشددا أنه جاء طواعية واختيارا بعد الاتفاق الذى حدث بين إدارة الناديين.

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كان مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قد وافق على بيع عقد محمد طلعت لاعب الفريق رسميًا إلى نادى سموحة بعد الاتفاق على المقابل المادى بين الطرفين، وأكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس ادارة المقاولون أن الصفقة تمت فى إطار حرص النادى على العلاقة الطيبة مع نادى سموحة وموقف المقاولون العرب الثابت بما يخدم مصالحه ومصالح اللاعبين متمنيًا التوفيق للاعب في خطوته المقبلة.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس ولاعبي الفريق على تنظيم احتفالية مصغرة للاعب بعد خوض آخر مران له مع المقاولون.

ويحصل المقاولون العرب على مليوني جنيه نظير بيع مهاجمه محمد طلعت لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم، وينضم محمد طلعت لسموحة بعد موافقة مجلس ادارة المقاولون برئاسة محسن صلاح على بيع اللاعب.

ومن المقرر أن ينضم محمد طلعت لقائمة فريقه امام الإسماعيلى بالدورى بعدما لاحظ حمادة صدقى وصوله لفورمة المباريات بشكل جيد.