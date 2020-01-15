شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ الكرة المصرية بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، ويحتفل اليوم الأربعاء السد العالى بعيد ميلاده رقم 47، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.

23 لقبا للحضرى مع الأهلى

صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

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الحضرى ورقم قياسى بكأس العالم

أصبح عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

إنجازات تاريخية للحضرى مع الفراعنة

توج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب أفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.