اخبار الرياضه

عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ الكرة المصرية بالأرقام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ الكرة المصرية بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، ويحتفل اليوم الأربعاء السد العالى بعيد ميلاده رقم 47، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.

 

23 لقبا للحضرى مع الأهلى

5244d7fc24.jpg

صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

Advertisements
  الحضرى ورقم قياسى بكأس العالم

fe48c60f22.jpg

أصبح عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

 

إنجازات تاريخية للحضرى مع الفراعنة

b1ec9c8f6f.jpg

توج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب أفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ الكرة المصرية بالأرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا