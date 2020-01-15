شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل مباراة الأهلى وإنبى التى كان مُقرراً لها 27 يناير الجارى فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، بعد تأجيل لقاء الأهلى والنجم الساحلى التونسى ببطولة أفريقيا 48 ساعة، حيث سيلتقى بطل مصر مع نظيره التونسى يوم 26 يناير الجارى بدلاً من 24 من الشهر ذاته.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلى إن الاتحاد المصرى خاطب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الاتحاد الأفريقى وأرسل خطابا للأهلى بموعد المباراة الجديد يوم الأحد 26 يناير وبناءً على هذه المستجدات تم تأجيل مباراة النجم الساحلى 48 ساعة.

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من ناحية أخرى يستدرج فريق الأهلى نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدورى المصرى، والمقرر اقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى .

وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الآخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادى طنطا مواجهة الأهلى وهو يحتل المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.