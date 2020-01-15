شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: إقامة قمة الدورى فى الإمارات بعد السوبر مستبعد.. اللائحة تمنعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن إقامة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك يوم 24 فبراير بالإمارات مستبعد، واللاءحة تمنعنا من ذلك.

كشف عارف العوانى رئيس مجلس أبو ظبى أنه سعيد باستضافة أقوى كلاسيكو عربى وأفريقى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل.

وتابع العوانى، فى المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر، أننا فى الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، وأمامنا تحد لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة اكثر من سوبر فى السنوات الماضية.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

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ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتدادًا للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.