شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يحقق رقما قياسيا جديدا فى الدوريات الأوروبية.. والمان سيتى يحتفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى بتسجيل لاعبه رياض محرز نجم المنتخب الجزائرى، رقما قياسيا جديدا على مستوى الدوريات الأوروبية خلال مشاركته مع الفريق، ونشر الحساب الرسمى للمان سينى على "تويتر"، اليوم الأربعاء، صورة للنجم الجزائرى محزر وعلقت عليها قائلة "رياض محرز ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية موسم 2017-2018 بإجمالي 10 أهداف".



تغريدة المان سيتى عن رياض محرز

وكان قد اعتذر النجم الجزائري الدولي رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن عدم الحضور لحفل الأفضل في إفريقيا الذى اقيم في مدينة الغردقة، وذلك لارتباطه مع فريقه بمباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكتب رياض محرز على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " تهانينا لساديو على الجائزة التي يستحقها - آسف ، لم أستطع الحضور ، لكن كان عليّ أن أبدأ في التسجيل فى عام 2020 - أراكم في العام القادم إن شاء الله".

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وحل رياض محرز ثالثا في التصويت على الجائزة، خلف ساديو ماني المتوج بالجائزة ومحمد صلاح نجما فريق ليفربول الإنجليزي، محرز كان قد حصد لقب الهدف الأفضل في عام 2019 خلال الحفل، بهدفه فى شباك منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التى أقيمت في مصر.

وحصد ماني، جائزة أفضل لاعب عن قارة أفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقًا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز، وحضر ساديو ماني الحفل الذي أقيم اليوم فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في الوقت الذى غاب في محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب أفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018 ، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.