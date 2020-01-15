شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى والنجم الساحلى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى إن تم تأجيل مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى إلى يوم 26 يناير بدلاً من 24 الشهر ذاته، موضحاً أن الاتحاد المصرى خاطب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الاتحاد الأفريقى وأرسل خطابا للأهلى بموعد المباراة الجديد يوم الأحد 26 يناير.

ويستدرج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى المصرى، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولى .

وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتًا من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكدًا ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر إقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرًا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب.