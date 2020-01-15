شكرا لقرائتكم خبر عن البريكان يقود هجوم السعودية ضد سوريا من أجل حلم طوكيو والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 أعلن سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عام، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سوريا في الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا.

في حراسة المرمى: محمد اليامي Advertisements في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان التمبكتي، عبد الباسط هندي، خالد الدبيش في خط الوسط: علي الحسن، سامي النجعي، خالد الغنام، عبد الرحمن غريب، سعد السلولي في خط الهجوم: فراس البريكان

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