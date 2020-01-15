الامارات | نادي الشارقة يكمل إجراءات احتراف مايد مصبح في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يكمل إجراءات احتراف مايد مصبح في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة اليوم الأربعاء اكتمال الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد انتقال حارس مرمى نادي الشارقة مايد مصبح الى صفوف نادي ليغانيس الإسباني وذلك بحضور ممثل النادي الإسباني وعضو مجلس الإدارة موريس باغنيلو، ليصبح مايد مصبح أول لاعب إماراتي يحترف في إسبانيا. وقال نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير" إن رئيس مجلس إدارة النادي محمد جمعة بن هندي ورئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح حضرا مراسم توقيع العقد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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