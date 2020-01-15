الامارات | ديمبلي يهدد محمد صلاح في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يهدد محمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أخيراً، عن اقتراب حظوظ فريق ليفربول من الظفر بخدمات لاعب برشلونة ديمبلي صاحب الـ22 عاماً، خصوصاً أن المدرب الألماني كلوب، يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الذى انضم لصفوف البلوجرانا في صيف 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز ومكافآت.

وكان اللاعب الفرنسي قد شارك منذ انضمامه إلى البارسا في 74 مباراة في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 19 هدفاً بمعدل 0.25 هدف في المباراة الواحدة وصنع 17 أخرى.

وأصبحت إدارة البارسا أكثر مرونة فى الاستغناء عن اللاعب الفرنسي بسبب الإصابات المتكررة وتراجع مستواه مع الفريق، لتصبح مستعدة للموافقة على أي عرض بقيمة 100 مليون يورو لرحيل اللاعب.

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وذكرت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية أن ديمبلي سيكون خياراً مثالياً للمدرب الألماني كلوب من أجل المشاركة أساسياً في بعض الأوقات، مع إراحة محمد صلاح أو أحد الثنائي الهجومي للريدز (ماني وفيرمينو).

وكان محمد صلاح قد توّج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، ووصل عدد أهدافه مع فريقه الإنجليزي إلى 85 هدفاً طوال مشواره مع الريدز في 132 مباراة، بالإضافة إلى 37 تمريرة حاسمة.