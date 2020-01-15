شكرا لقرائتكم خبر عن أهم بنود عقد مباراة السوبر المصري بالإمارات.. تطبيق الـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، ممثلًا لناديه المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، لتوقيع عقود مباراة السوبر المصري والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك بطلي الدوري والكأس موسم 2018-2019، بينما مثل نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي.

ويشهد المؤتمر توقيع عقود المباراة المقرر إقامتها 20 فبراير المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى الإعلان عن تفاصيل الاحتفالية التي ستصاحب إقامة المباراة.

وتم الاتفاق على عدة بنود أهمها:

- أن الاتفاق على موعد المباراة لتقام يوم 20 حتى يكون التاريخ 20-2-2020.

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- طرح 37 ألف تذكرة لجماهير الفريقين.

- تطبيق تقنية حكم الفيديو الـVAR خلال المباراة.

- أن يدير المباراة طاقم تحكيم أجنبي.

- زيادة مكافأة الفريق الفائز من 350 إلى 500 ألف درهم إماراتي، أما الفريق الخاسر سيحصل على 350 ألف درهم بدلًا من 150 ألف درهم.

حضر توقيع العقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم، مجلس أبوظبي الرياضي ممثلا في عارف العواني أمين عام المجلس، وسهيل العريفي مدير إدارة الفاعليات بالمجلس.

كما يحضر مراسم التوقيع شركة بريزينتيشن الراعية لحقوق المباراة إضافة إلى مندوبي الفريقين طرفي المباراة.