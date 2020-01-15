شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة رمضان صبحي للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وقام اللاعب مؤخرًا بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، وبعدها تدريبات الجري الخفيف في الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجي، تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي أجرى اللاعب أشعة أثبتت التئام المزق بنسبة 80٪، حيث يحتاج اللاعب لفترة زمنية تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، تمهيدًا لوضعه بعدها تحت تصرف الجهاز الفني لإشراكه في المباريات بشكل تدريجي من خلال الدفع به في جزء من المباريات بشكل تصاعدي لحين استعادة قوته البدنية كاملة.