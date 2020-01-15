شكرا لقرائتكم خبر عن «ديانج» ينتظم في مران الأهلي عقب مباراة طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بأول مران للفريق بعد انتهاء مباراة طنطا، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.
وأدى اللاعب أمس تدريبات خفيفة، في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات القوية على الصعيدين المحلي والإفريقي.
واشتكي ديانج من آلام في عضلة السمانة، وأيضا إجهاد عضلي عام، وغادر مباراة بلاتينيوم الأخيرة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره طنطا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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