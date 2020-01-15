قرار من ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء رسميا عن عارة حارس مرمى الفريق الأول الشاب أندري ليونين، حتى نهاية الموسم الجاري.



وكشف النادي الملكي اليوم عن إعارة حارسه ليونين إلى صفوف ريال أوفييدو أحد أندية دوري الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم الجاري 2019-2020. ليونين كان معارًا إلى صفوف بلد الوليد مع بداية الموسم الجاري، ولكنه لم يشارك بشكل منتظم، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق أمام ماربيا، التي أُقيمت يوم السبت الماضي، في كأس ملك إسبانيا.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.