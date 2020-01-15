شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل داخل الأهلي .. العودة قريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقام اللاعب مؤخرًا بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، وبعدها تدريبات الجري الخفيف في الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجي؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي.

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت التئام المزق بنسبة 80٪، حيث يحتاج اللاعب لفترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع (21 يوما) على أقصى تقدير للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية؛ تمهيدًا لوضعه بعدها تحت تصرف الجهاز الفني لإشراكه في المباريات بشكل تدريجي من خلال الدفع به في جزء من المباريات بشكل تصاعدي لحين استعادة قوته البدنية كاملة.

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وكشف رمضان صبحي أنه سيحسم موقفه من الإستمرار في القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل وانه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الاهلي في الوقت الراهن ، وأوضح صبحى في تصريحات تلفزيوينة قائلا " أي لاعب يتمنى الإحتراف وعقدي مع الأهلي مستمر حتى شهر 6 ومن الصعب تجديد موقفي في الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتي يونيو المقبل.

وعلق رمضان صبحى على ما تردد بشأن غضبه من تعاقد الاهلى مع كهربا قائلا :" علاقتي بكهربا جيدة، وسعيد بتعاقد الأهلي معه والإصابة السياسية لا تستمر لمدة 5 مواسم، ولا يوجد تجديد عقد معي لأني معار لنهاية الموسم، وأتمني التوفيق لكهربا مع الأهلي بالتأكيد و أنه يجيد اللعب في أي مركز بالمنطقة الهجومية وتحت أمر الجهاز الفني في أي مركز سواء في قلب الهجوم أو الجناح و أنا وكهربا إخوات منذ تواجدنا في ناشئين الأهلي وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة وهو قادر على الظهور بشكل جيد والأهلي يحتاجة وهو قد التحدي والمسئولية".