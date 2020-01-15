شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. شيكابالا مفاجأة كارتيرون فى تشكيل الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

مفاجآت التشكيل تمثلت في الدفع بكل من شيكابالا وعمر السعيد في التشكيل الأساسي للفريق، وبهذا يكون تشكيل الزمالك يضم كل من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ،

خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

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خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - شيكا بالا - محمد أوناجم

خط الهجوم : يوسف أوباما - عمر السعيد.

وتمثلت نصائح كارتيرون للاعبيه في المحاضرة الأاخيرة علي استغلال الفرص السهلة التي تلوح للمهاجمين امام المرمي، وكذلك لعب الكرة سريعا وخاصة في منطقة وسط الملعب حتي لا يسمح للاعبي الجونة بالضغط علي لاعبي الزمالك ، اما النصيحة الأخيرة فتمثلت في التنبيه علي المدافعين بعدم السرحان طوال الـ 90 دقيقة ، والتزام التركيز التام منعا للاخطاء الفردية التي تتسبب في دخول اهداف في مرمي الزمالك.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.