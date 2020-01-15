شكرا لقرائتكم هل ضاعت حقوق الزمالك في النقاز بعد استبداله؟ .. محاضر دولي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقدم مسئولو نادي الزمالك على خطوة رفع اسم التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، من أجل افساح المجال لقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض العائد من رحلة احتراف غير موفقة في صفوف الوداد المغربي.

ورحل النقاز عن صفوف الزمالك بحجة عدم الحصول على مستحقاته المالية مدة 4 شهور ، في الوقت الذي أكد فيه مسئولي القلعة البيضاء أن اللاعب حصل على 50 % من مستحقاته المالية بما فيهم دفعة شهر يناير الجاري.

قال نصر الدين عزام المحاضر الدولي بالفيفا أن مسألة قيد اللاعب أو رفع اسمه من القائمة لا تفرق، طالما هناك نزاع قائم بين الطرفين ولا يؤثر رفع اسمه من القائمة على سير الشكوى أو حفظ حقوق مسئولي القلعة البيضاء في اللاعب بعد قرار فسخ عقده من طرف واحد.

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وعن رحيل حمدي النقاز، عن صفوف الزمالك، أكد نصر الدين عزام أن المادة 14 مقرر من لائحة الفيفا في القانون الجديد تنص على أن أى لاعب لا يتقاضى راتبه لمدة شهرين عليه أن يخطر ناديه في إنذار بضرورة صرف مستحقاته خلال 15 يوما، ويكون من حقه فسخ العقد من طرف واحد حال عدم صرف المستحقات في تلك الفترة.

وتابع أن النادي الذي سيتعاقد مع حمدي النقاز في الفترة القادمة، معرض للإيقاف فترتين قيد، مشيرا على أن الزمالك قدم المستندات التي تفيد أن اللاعب حصل على 50% من مستحقاته، للرد على إدعاءات اللاعب بعدم الحصول على مستحقاته.