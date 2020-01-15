شكرا لقرائتكم رسميا .. تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يفيد فيه تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي كان مقررا لها يوم 24 من الشهر الجاري في الجولة الخامسة بدور المجموعات إلى يوم 26 من نفس الشهر صرح بذلك العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.
من جانبه، قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن تم تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي بعدما خاطب الاتحاد المصري نظيره الإفريقي لتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الكاف وأرسل خطابا للأهلي بموعد المباراة الجديد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.
ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.
ويحتاج الأهلى إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.
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