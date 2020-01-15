شكرا لقرائتكم أليو ديانج يعود لتدريبات الأهلي بعد مواجهة طنطا فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واشتكي ديانج من آلام في عضلة السمانة، وأيضا إجهاد عضلي عام، وغادر مباراة بلاتينيوم الأخيرة بزيمبابوي في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني في لقاء طنطا مساء اليوم في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، خاصة أن اللاعب حصل على الأنذار الثالث في لقاء أف سي مصر الأخير بالدوري ليتم إيقافه في لقاء طنطا اليوم.

ويستدرج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة الدولي .

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وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق الملف الأفريقى مؤقتًا من أجل الاستعداد للمنافسة المحلية فى بطولة الدوري، مؤكدًا ضرورة الفصل بين البطولتين حتى يتمكن الأهلى من مواصلة انتصاراته وتصدر جدول مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلاتينيوم ليتعقد موقف الفريق قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، والمقرر إقامتهما مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وشدد فايلر فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة السير بنفس الخطوات السابقة فى بطولة الدورى وغلق الملف الأفريقى، مشيرًا إلى أن العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا سيكون فى الوقت المناسب