شكرا لقرائتكم كواليس لقاء الدرندلي وأحمد مرتضى بمؤتمر السوبر .. النظام منع طلب الثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 20 فبرابر المقبل بمدينة أبو ظبي الإماراتية، العديد من الأحداث الملفتة للنظر.

ويستعد الأهلي "بطل الدوري" لملاقاة الزمالك "بطل كأس مصر" في قمة السوبر المحلي بدولة الإمارات.

وحضر مندوب عن الأهلي والزمالك لمؤتمر السوبر المحلي، حيث مثل الأحمر خالد الدرندلي أمين الصندوق، بينما مثل الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو المجلس.

وشهد لقاء الثنائي استقبالا وحفاوة من جانب الطرفين، ودار حوار جانبي مطول بين الثنائي قبل حضور المؤتمر الصحفي، وتبادل الدرندلي ومرتضى الحديث سويا حتى موعد انطلاق المؤتمر الصحفي.

وكان يرغب الدرندلي ومرتضى في الجلوس سويا بمؤتمر السوبر المحلي، إلا أن نظام المؤتمر حرمهما من ذلك، حيث كان محدد مقعدا لمندوب الأهلي بعيدا عن المقعد المحدد لمندوب الزمالك في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبير.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب السوبر الأخير والذي جمع الفريقين على ستاد برج العرب، وانتهى بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 2.

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واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.