شكرا لقرائتكم الزمالك يتفق مع صالح جمعة علي تنفيذ سيناريو كهربا للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مسئولو الزمالك أنهوا الاتفاق مع صالح جمعة علي جميع تفاصيل التعاقد المالية ومدة العقد، ويتبقى فقط فكرة كيفية خروج اللاعب من الأهلي نهاية الموسم الحالي دون ان تتكلف خزينة الزمالك أموالا يستفيد منها النادي الأحمر، كما ان مسئولي ميت عقبة يخشون من تمسك الأهلي بصالح جمعة عندا في الغريم التقليدي.
واستقر مسئولو الزمالك وصالح جمعة علي تنفيذ نفس السيناريو الذي نفذه الأهلي مع محمود كهربا في الصيف الماضي بعد رحيله عن القلعة البيضاء، وهو احضار عرض خارجي علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، علي ان ينتقل صالح جمعة للاحتراف الخارجي لمدة 6 أشهر قبل العودة مرة اخري ولكن إلي نادي الزمالك.
وينتظر مسئولو الزمالك رد صالح جمعة علي إمكانية اقناع الأهلي بالرحيل في يناير الجاري علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، حتي يبدأ تنفيذ المخطط المتفق عليه.
وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مصير صالح جمعة لاعب الأهلي مع الفريق الأحمر، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر منذ مطلع الموسم الجاري.
وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت، إن صالح جمعة يرغب في الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن اللاعب اتفق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على مساعدته في جلب عرض خليجي في يناير الجاري ولكن الموضوع تم غلقه، ولم يسير بالشكل المطلوب.
وفجر شوبير، مفاجأة بالتأكيد على أن صالح جمعة تلقى عروضا من 8 أندية مصرية في مقدمتهم الزمالك وبيراميدز، مضيفا أن صالح يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية التي يشارك معها بشكل منتظم بدلا من إقصائه المستمر من قائمة الأهلي، من أجل الحفاظ على مستواه الفني.
وتهتم عدة أندية مصرية بضم صالح جمعة بخلاف الزمالك وبيراميدز مثل الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري.
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