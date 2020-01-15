شكرا لقرائتكم الزمالك يتفق مع صالح جمعة علي تنفيذ سيناريو كهربا للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادي الزمالك مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، علي انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تعوق قائمة الأبيض ضم صالح جمعة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي تنتهي بنهاية يناير الجاري.

مسئولو الزمالك أنهوا الاتفاق مع صالح جمعة علي جميع تفاصيل التعاقد المالية ومدة العقد، ويتبقى فقط فكرة كيفية خروج اللاعب من الأهلي نهاية الموسم الحالي دون ان تتكلف خزينة الزمالك أموالا يستفيد منها النادي الأحمر، كما ان مسئولي ميت عقبة يخشون من تمسك الأهلي بصالح جمعة عندا في الغريم التقليدي.

واستقر مسئولو الزمالك وصالح جمعة علي تنفيذ نفس السيناريو الذي نفذه الأهلي مع محمود كهربا في الصيف الماضي بعد رحيله عن القلعة البيضاء، وهو احضار عرض خارجي علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، علي ان ينتقل صالح جمعة للاحتراف الخارجي لمدة 6 أشهر قبل العودة مرة اخري ولكن إلي نادي الزمالك.

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وينتظر مسئولو الزمالك رد صالح جمعة علي إمكانية اقناع الأهلي بالرحيل في يناير الجاري علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، حتي يبدأ تنفيذ المخطط المتفق عليه.