شكرا لقرائتكم أمير توفيق: الأهلي لم يفاوض الإيفواري أرلم نويري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية، أن الاهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع اللاعب ولا مع ناديه البلغاري عكس ما تردد خلال اليومين الماضين بأن الاهلي أرسل عرض رسمي لضم اللاعب وتفاوض مع ناديه لأتمام الصفقة.

وشدد توفيق، على أن بعض وكلاء اللاعبين إستغلوا رغبة الاهلي في ضم مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية في تسويق لاعبيهم بتسريب أخبار غير صحيحة حول مفاوضات الأهلي مع هؤلاء اللاعبين وهو أمر لم يحدث في كثير من الصفقات التى تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

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ويرغب الأهلي في تدعيم هجومه بلاعب جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ويتفاوض أمير توفيق مع أكثر من مهاجم أجنبي تمهيداً لضم أحدهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

واقترب الأهلي من ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية، خاصة بعدما رحّب فايلر بضم اللاعب وأوضح أنه سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالي ، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولي الاهلي عن المهاجم السنغالي أن لاعب رابيد فينا النمساوي لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتي في مقدمتها ، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها.

ووصلت مفاوضات الأهلي مع السنغالي أليو بادجي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وموافقة النادي النمساوي في بيع اللاعب للأهلي، ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها بشكل واضح وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير.