شكرا لقرائتكم جامعة القاهرة تواصل اختبارات الدفعة 12 لدبلومة فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل جامعة القاهرة بالشراكة مع مركز الدراسات الرياضية السويسري Cies الشريك التعليمي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اجراء الاختبارات الخاصة بالدفعة 12 من المتقدمين للحصول على دبلومة الإدارة الرياضية.

يشرف على اختبار المتقدمين كل من البروفسير السويسري بيير لافرانكي استاذ علم التاريخ بجامعة نيو شاتيل ومركز cies، والتركية دكتور جيلبرت الأستاذ الزائر بعدد من الجامعات هناك، والدكتور عمرو محب ممثل مركز الدراسات الرياضية السويسري بمصر ومترجم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ودكتور وائل قرطام الممثل الأكاديمي من قبل جامعة القاهرة للدبلومة والدكتور محمد قطب المدير التنفيي للبرنامج، حيث يتم اختبار العشرات يوميا بدءاً من الأمس وعلى مدار اليومين المقبلين لتحديد أعداد المقبولين.

يتقدم الدارسين عدد من نجوم الكرة على رأسهم عماد متعب المهاجم التاريخي للنادي الأهلي ومنتخب مصر، والمعتصم سالم نجم النادي الإسماعيلي السابق.

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من جانبه، أكد عمرو محب أن عدد الدارسين من المملكة العربية السعودية بلغ 46 فرداً في أكبر بعثة تعليمية تقوم بها المملكة للحصول على دبلومة الفيفا منذ أن انطلقت بالقاهرة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى عدد من البلدان الأخرى في المنطقة العربية وأسيا مثل السودان والهند، بخلاف آخرين من بلدان أفريقية.

وقال عمرو محب، ممثل مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن هناك لجنتين تقوم على استقبال الراغبين في الدراسة بالبرنامج وذلك للتسهيل بعد وصول المئات من الطلبات للحصول على الشهادة التي تعتبر ثاني أكبر سهادة معتمدة عالمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع عمرو محب، أن يتمنى ان يصل البحث الفائز من الدفعة 12 لمرحة التتويج كأفضل بحث علمي يفيد الساحرة المستديرة كرة القدم خاصة وأن الأبحاث السابقة استطاعت أن تصل الى التصفيات النهائية لكنها لم تحظى بالفوز.