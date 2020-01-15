شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الهلال السوداني سيكون سهلا على الأهلي بعد رحيل حمادة صدقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ستكون سهلة على الفريق الأحمر ، خاصة بعد رحيل حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق السوداني والحالي لسموحة.

قال بلال في تصريحات إعلامية إن الأمور في الهلال أصبحت سهلة على الأهلي، خاصة وأن الأهلي لديه خيارين حال تجاوز النجم الساحلي في المباراة المقبلة، سواء بالفوز على الهلال أو التعادل، فيما يملك الفريق السوداني خيارا واحدا وهو ضرورة الفوز على الأهلي لضمان الصعود إلى دور الثمانية اففريقي.

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شدد على أن المباراة ستكون مفتوحة من الفريقين في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز والضغط بقوته الهجومية لتحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

أضاف أن الإدارة الفنية لفايلر في إدارة الاهلي لم تكن موفقة في مباراة لبلاتنيوم بالجولة الرابعة، كما انه لم يتعرض لضغط حقيق في المباريات المقبلة، وكان جيدا في مباراة فريقه الأولى ضد النجم الساحلي رغم تعرض أيمن أشرف للطرد في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.