شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. نصائح كارتيرون الأخيرة لعبور الفريق الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتمثلت نصائح كارتيرون في استغلال الفرص السهلة التي تلوح للمهاجمين امام المرمي، وكذلك لعب الكرة سريعا وخاصة في منطقة وسط الملعب حتي لا يسمح للاعبي الجونة بالضغط علي لاعبي الزمالك ، أما النصيحة الأخيرة فتمثلت في التنبيه علي المدافعين بعدم السرحان طوال الـ 90 دقيقة ، والتزام التركيز التام منعا للاخطاء الفردية التي تتسبب في دخول اهداف في مرمي الزمالك.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة بملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، يخوض الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين فقط أمام إنبى وطلائع الجيش أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بـ9 أهداف، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات له من الأهداف 9 وعليه 17 هدفا.

التشكيل المتوقع للزمالك

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2/0 وطنطا بنتيجة 3/2 علي التوالي في الدوري ، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا أفريقيًا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.