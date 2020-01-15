شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني عن استضافة الإمارات السوبر المصري: "مفيش أخ بيفاوض أخوه " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عدم وجود مفاوضات تمت مع الإمارات لاستضافة السوبر المصري، قائلا: "مفيش أخ بيفاوض أخوه " سعداء باللعب السوبر للمرة الرابعة في الإمارات .

وأضاف الجنايني توصلنا لإتفاق لإقامة مباراة السوبرفي الإمارات ، اعتدنا من الاماراتيين في كل مرة يستضيفوا السوبر بيبقوا زي رفع الاثقال كل مرة بيزودوا الوزن ، مضيفا إن شاء الله تخرج الإحتفالية بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية بالتعاون مع شركة بريزنتيش الراعي الرسمي للبطولة .

حضر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ممثلا عن القلعة الحمراء في مؤتمر السوبر المقرر انعقاده ظهر اليوم بينما حضر احمد مرتضي منصور ممثلا عن الزمالك.

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اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتدادًا للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.