شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الأهلي سيصل نهائى دورى الأبطال حال مواجهة الزمالك بالبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء سيضمن التواجد بنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، إذا وجه غريمه التقليدي الزمالك بالدور نصف النهائي للبطولة.

وأكد"بلال"، في تصريحات تليفزيونية: "تأهل الأهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، في يد لاعبيه، نظرا لأن الفوز على النجم الساحلي التونسي والتعادل مع الهلال السوداني بالمباراة المقبلة، يضمن للفريق الأحمر التأهل للدور التالي، خاصة وأن فريق النجم ضعيف من النواحي الدفاعية"

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وأضاف نجم الفريق الأحمر السابق: "الأهلي سيضمن تواجده في المباراة النهائية في حالة إذا التقى مع الزمالك في لقاء نصف النهائي، وأنا لا أشعر بالقلق على مصير الأهلي ما بعد مرحلة دور المجموعات نظرا لعودة اللاعبين المصابين وتدعيم صفوفه بصفقة جديدة خلال فترة انتقالات الشتاء".

وكان أحمد بلال، أكد أن مروان محسن، مهاجم الأهلي، أفضل من مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، مشيرا إلى أن تلك وجهة نظره الشخصية، وقال "بلال"، في تصريحات تليفزيونية: "إذا كان مروان محسن في فورمته الفنية القوية، فإنه من وجهة نظري أفضل من مصطفى محمد، ولغة الأرقام ستكون في صف مروان".