تأهل المصارع عبد اللطيف منيع إلى ربع نهائى البطولة الدولية فى إيطاليا

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جدة - عمرو شويل تأهل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة الى منافسات ربع نهائى البطولة الدولية المقامة حالياً بإيطاليا بعد تغلبه على لاعب فنلندا كونستا جوهانيس بنتيجة 8/2 ، وهى من اهم البطولات المؤهلة للتصنيف العالمى للعبة ، ويشارك عبد اللطيف منيع مع لاعبى المنتخب فى بطولة إيطاليا الدولية، التى تضم كلاً من محمد مصطفى ، و وائل حمودى ، و محمد ابراهيم كيشو ، و أبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى ، ويرافقهم أشرف حافظ و محمد ابراهيم زقلط مدربان ، و احمدعمارة رئيسا للبعثة .
ومن المقرر أن يتوجه منتخب المصارعة بعد بطولة إيطاليا إلى فرنسا لإقامة معسكر خارجى ، استعدادا للبطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.
ويرافق عبد اللطيف منيع فى البطولة أشرف حافظ ، والتى تولى المهمة النفية لتدريب اللاعب فى رحلة البطولات المؤهلة لطويكو 2020 ، و على أن يستمر مع عبد اللطيف منيع حتى التأهل للأولمبياد ، و المشاركة فى المنافسات
و تشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر ، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية و النسائية .
ومن المقرر أن يستقر مسئولى اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة ، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة ، وكذلك البعثة الإدارية و الفنية و رئيس البعثة .
يذكر أن محمد ابراهيم كيشو هو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الان بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرن الماضيان.
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