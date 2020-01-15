شكرا لقرائتكم ردا على عبد الغني .. عزام يؤكد : كهربا هارب من الزمالك على طريقة الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت تصريحات مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حالة من اللغط بعدما أكد أن رحيل محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي عن صفوف فريقه الأسبق الزمالك ليس هروبا.

وقال عبد الغني، إن الأهلي أقحم نفسه في أزمة محمود كهربا ، معتبرا أن الأهلي لم يكن بحاجة لكهربا لأنه يملك عدة لاعبين في مركزه، الفريق يحتاج لمدافعين أكثر من احتياجه لكهربا".

وشدد على أن كهربا سيعاقب بالغرامة المالية، مشيرًا إلى أنه فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك رغم أنه عقد سليم.

ورد نصر الدين عزام المحاضر الدولي بالفيفا على تصريحات مجدي عبد الغني بالتأكيد على أن موقف كهربا متشابه مع موقف عصام الحضري عند هروبه من الأهلي في 2008 وانضمامه إلى سيون السويسري، وإذا حق وصف الحضري بالهارب فبالأحرى وصف كهربا أيضا بنفس الصفة.

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تابع عزام: أن مسمى الهارب صفة يطلقها الإعلام فقط ، واللاعب أخل بتعاقده مع ناديه بعدما فسخ اللاعب من طرف واحد بنفس الطريقة التي أقدم عليها الحضري مع الأهلي، لاسيما وأن كهربا حصل على كل مستحقاته وفقا للعقد الجديد الذي لا يعترف به حاليا مع مسئولي القلعة الحمراء.

أردف أن كهربا يتحجج في شكواه بعقده القديم وأيضا الجديد ، مؤكدا أن الفصل في الأزمة سيكون عند اتحاد الكرة المصري والفيفا تأخذ بالعقود المبرمة بين الطرفين ، لاسيما وأنه تقاضى امواله كاملة قبل رحيله وفقا للعقد الجديد، الذي لا يعترف به.

شدد على أن كهربا كحصل على كل مستحقاته ولم يكمل عقده والعقوبة في المتوقع ستكون تعويض للزمالك، بخلاف العقوبة الرياضية بالإيقاف من 4 الى 6 شهور غير العقوبة على النادي البرتغالي بالايقاف فترتين قيد بعد استقدام اللاعب.