شكرا لقرائتكم رسمياً.. سيسكا صوفيا يطالب الأهلي بـ4.5 مليون يورو لبيع علي سوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادي الأهلي فاكس من نظيره سيسكا صوفيا البلغاري، يحدد فيه شروطه للموافقة على بيع الجامبي علي سوي، مهاجم الفريق البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية،لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

وحدد سيسكا صوفيا مبلغ 4.5 مليون دولار للموافقة على بيع علي سوي للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الجارين بعدما تقدم مسئولي الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب.

وعلم "الخليج 365" من مصدر داخل الأهلي أن الإدارة الحمراء صرفت النظر عن ضم المهاجم الجامبي، واتجهت صوب السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، والذي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى القلعة الحمراء، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمة.

وكشف مصدر بالأهلي عن قناعة السويسري رينيه فايلر المدير الفني ، التامة بقدرات السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي المُرشح بقوة لتدعيم هجوم القلعة الحمراء خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية.

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ووصلت مفاوضات الأهلي مع السنغالي أليو بادجي تقدمًا واضحًا خلال الساعات الماضية بعد ترحيب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء وموافقة النادي النمساوي في بيع اللاعب للأهلي، ووصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إلى مراحل متقدمة مع النادي النمساوي و اللاعب خلال الساعات الماضية بعد المفاوضات المُكثّفة التى قام بها أمير المتواجد حالياً في النمسا وبدأت هذه المفاوضات تؤتي ثمارها بشكل واضح وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير.

ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي وهو ما كان له دور في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً.

و كشفت تقارير صحفية رومانية أن النادي الأهلي المصري حول وجهته عن التعاقد مع الفرنسي أرلم نويري مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، بسببب المطالب المالية التي حددها رئيس النادي للاستغناء عن خدمات اللاعب للقلعة الحمراء.

وقال موقع فاناتك الروماني أن مسئولو النادي الأهلي أنهوا صفقة السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي مقابل مبلغ 500 ألف يورو، بعد فشل المفاوضات مه مهاجم ستيوا بوخارست.